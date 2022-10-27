Двух подозреваемых в краже ищут в Петрозаводске

Сотрудники полиции в Петрозаводске устанавливают личности людей, которые могли совершить кражу. Похищен товар в одном из магазинов, сообщили в МВД Карелии.

Предполагаемые похитители попали в кадр камеры видеонаблюдения. Имущественное преступление было совершено 19 октября в торговой точке на территории Железнодорожного района Петрозаводска.

Тех, кто обладает информацией о личностях либо местонахождении разыскиваемых, просят сообщить по телефону: 8 921 227 28 69. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: МВД Карелии