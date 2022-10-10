Всех резервистов ждут на медкомиссию поликлиниках

Все жители Карелии, которые находятся в запасе, могут пройти медицинское освидетельствование в поликлинике по месту жительства. Об этом сообщили на совещании в Минздраве РК, которое прошло 10 октября в режим видеоконференции.

Медицинский осмотр имеют право пройти люди, состоящие на воинском учете и у которых ухудшилось здоровье. Неважно, произошло это из-за старого заболевания или же появились новые болезни.

Имеющий какую-то болезнь житель Карелии должен обратиться в военкомат. Его документы рассмотрит фельдшер. Если есть показания, он даст направление в поликлинику.

Там пациента осмотрит врач и при необходимости назначит обследование, чтобы подтвердить диагноз.

- По результатам этого осмотра военно-врачебная комиссия примет решение о наличии у гражданина определенной категории, которая соответствует его состоянию здоровья,

- объяснила замминистра здравоохранения Карелии Галина Матвеева.

В военкомат, в частности, могут обратиться резервисты с группой годности «В» с прогрессирующим заболеванием и в рамках военно-врачебной комиссии решить вопрос об изменении категории годности. Лица с группой годности «Д» могут обратиться в военкомат для снятия с воинского учета.

Медицинское освидетельствование можно пройти до 1 ноября на базе поликлиник по месту жительства.

Напомним, распоряжение о медосвидетельствовании пребывающих в запасе принял ранее глава региона для совершенствования системы воинского учета, недочеты которой выявили в ходе мобилизации. //Фото: pixabay.com