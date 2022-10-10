Большие зигзаги частичной мобилизации: главное — не молчать

Текст и фото: Антонина Кябелева

С момента объявления частичной мобилизации в региональное отделение Народного фронта в Карелии постоянно обращаются за помощью граждане. В Петрозаводске при карельском отделении действует центр содействия гражданам, чьи права были нарушены в процессе мобилизации. По информации на 17 октября, сюда обратились уже более 70 человек.

29 сентября в центр за помощью обратились супруги Кузьмины. Их 29-летний сын Егор на тот момент уже находился в воинской части в Петрозаводске, и в тот день его должны были направить в Санкт-Петербург.

Журналистка нашего издания стала случайной свидетельницей визита Кузьминых в центр Народного фронта в Карелии. Супруги находились в шоке от происходящего, не понимая, как их сына, страдающего очень серьезными заболеваниями, могли признать годным к службе в армии. Родители были возмущены тем, что их больного сына забрали в армию, невзирая на медицинские документы.

В центре Кузьмины провели около часа. Им помогли составить обращение в военный комиссариат, в военную прокуратуру Западного округа, посоветовали обратиться в оперативную группу, созданную при карельском губернаторе.

Как выяснилось, Егор Кузьмин пришел в военкомат со справками, подтверждающими его заболевания. Видимо, справки проигнорировали, хотя должны были отправить мужчину на дополнительное медицинское обследование. О существовании серьезных заболеваний в военкомате говорил и сам Егор, и его родители.

Как и планировалось, 29 сентября Егора Кузьмина направили в Санкт-Петербург. Сложно сказать, что сработало, но уже на следующий день, 30 октября, жена Егора Мария сообщила, что муж вернулся домой.

Егор и Мария Кузьмины записали видеообращение для тех, кто оказался в аналогичной ситуации.

«Я дома. Благодарю всех, кто посодействовал моему возвращению. Меня направили на дополнительное медобследование. Справедливость существует», - сказал Егор Кузьмин.

Его жена уверена, что главное — не молчать, не опускать руки и действовать.