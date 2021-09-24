Всегда побеждать!

Вышел очередной выпуск «Разговоров с сыном» - авторского проекта общественного деятеля и многодетного отца Максима Мазуровского. В этот раз речь идёт о том, что самые крупные поражения часто оборачиваются неожиданным благом. Максим Мазуровский перечисляет свои поражения и говорит, что самые крупные из них оборачивались неожиданным благом.

«Мой сын, ты любишь побеждать и быть первым. Каждый мальчишка это любит, даже если мальчишка уже седой. Ты расстраиваешься, когда проигрываешь. Понимаю тебя, ведь я проигрывал много раз. Иногда было обидно. Особенно, когда чужая победа была нечестной»,

- говорит папа своему сыну.

«Поражения, которые давались мне наиболее тяжело, каким-то чудесным образом, приводили меня к более интересному и нужному для меня. Поэтому не надо расстраиваться, когда ты не побеждаешь. Иногда это может привести тебя к чему-то лучшему. К тому, чего ты даже не ожидал.

Сейчас весь мир погружают в плохое. Запугивают вирусом и под этот шумок решают очень плохие задачи. Надо успокоиться и идти вперёд, не сдаваясь...» (Видео)