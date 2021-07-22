Вышло новое видео цикла «Разговор папы с сыном»

В проекте «Азбука будущего» вышло второе видео цикла «Разговор папы с сыном». В этих видео бизнесмен и общественный деятель Максим Мазуровский ведет непростой разговор о сложных вещах, обращаясь к своему маленькому сыну, от которого временно оказался вдалеке.

В этих беседах есть что-то уникальное – но одновременно и нечто универсальное. Что-то такое, что делает эти видео интересными не только детям, но и взрослым.

«Привет, мой сын. Теперь ты каждое утро заправляешь кровать и делаешь зарядку, как я показывал тебе в первом видео. Ты обещал – и ты это делаешь. Так поступает мужчина. Теперь главное – не лениться. Начал свой путь от мальчика к мужчине – не останавливайся. Наша главная мышца в голове. И её нужно прокачивать больше всего…» (Видео)