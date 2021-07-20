Шура напугал поклонников своей худобой

Эстрадный певец Шура, он же Александр Медведев, заметно похудел. Поклонники артиста принялись обсуждать «нездоровую худобу» артиста после того, как в инстаграме он выложил снимки с гастролей по Крыму.

В комментариях под фото многие фанаты похвалили 46-летнего исполнителя за стремление выглядеть стройными, однако выразили мнение, что более сбрасывать вес ему не надо.

«Я уже переживаю, с вами точно все ок?», «Сашка, ты больше не худей», «Усох совсем»,

— занервничали подписчики.

Ранее Шура неоднократно хвастался похудением, иронизируя над своей «знатной ряхой» в прошлом. В феврале он заявил, что сбросил около 35 килограммов за год, а через два месяца — еще пять. // Фото: Инстаграм