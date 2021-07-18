Писатель из Индии работает в Карелии над романом в картинках

Текст и фото: Хельга Белянцева

В Карельской арт-резиденции с конца июня работает индийский писатель и журналист Джайдип Унудурти. Он собирался приехать в Петрозаводск еще год назад, но из-за пандемии и закрытия границ визит пришлось отложить. Как рассказала порталу «Петрозаводск говорит» координатор арт-резиденции Варвара Феклистова, даже и сейчас приезд Джайдипа кажется настоящим чудом. В последний раз иностранный гость бывал у них еще в феврале 2020 года.

Варвара Феклистова

В Петрозаводске Джайдип Унудурти работает над сценарием графического романа. По сути, должен получиться роман в картинках, комиксы, нарисовать которые — задача художников.

Как признался сам писатель, ему интересно «индийские темы» сталкивать с темами других земель. В России и в самой Карелии действительно оказалось немало точек соприкосновения с историей и культурой Индии. Есть даже предположение, что индийские Веды были созданы где-то в северных странах. В частности, в их тексте есть некоторые описания явлений природы, которые могут быть только на севере (Автор этой теории, официально запрещенной в Индии, — индийский общественный деятель Бал ГангадхарТилак. — Авт.).

Приехав в Карельскую арт-резиденцию, Джайдип Унудурти занялся поиском свидетелей загадочного явления, которое произошло в Петрозаводске в 1977 году. Тогда множество очевидцев видели странный объект в небе, от которого исходило свечение. Так получилось, что журналист портала «Петрозаводск говорит» смог предоставить писателю некоторые сведения по этой теме, а заодно расспросить индийского гостя о его работе и жизни в Индии и в Карелии.

«Подобное происшествие с НЛО было в Индии в 1947 году, а там существует традиция запечатлевать на ткани все, что происходит необычного, — рассказал Джайдип Унудурти. — В том числе и это событие перенесли на ткань. А еще в Индии есть пещера, в которой были найдены петроглифы, возрастом около 10 тыс. лет, и в этих рисунках (древних — на скалах и современных — на ткани) прослеживается взаимосвязь».

Писатель добавил, что и на Гоа он видел петроглифы возрастом около 25 тысяч лет, среди которых есть загадочные изображения, похожие на те, что нашли на восточном берегу Онежского озера.

Также Джайдип побывал в Карелии на горе Воттоваара и говорит, что в Индии существуют каменные сооружения, похожие на карельские сейды, но более древние (у нас они появились после нашествия ледника).

— Мне нравятся все места на планете, которые я еще не видел, — продолжает Джайдип Унудурти. — И так как я увлекаюсь разными необычными явлениями, в том числе НЛО, много лет назад узнал о случае 1977 года, который произошел в Петрозаводске. Какое-то время я искал арт-резиденцию, которая могла бы меня принять, и такая оказалась здесь. Обычно я заранее исследую места, куда собираюсь поехать, изучаю гугл-карты, «хожу по улицам». И мне стало интересно это место.

«И еще было удивительное совпадение – много лет у моего отца на рабочем столе компьютера стояла фотография знаменитой петрозаводской скульптуры «Рыбаки». Причем он даже не знал, что это и откуда, просто нашел ее где-то в интернете. И только когда я уже собирался ехать в Карелию, понял, что эта скульптура находится здесь. Отца это очень обрадовало и заинтересовало, и он попросил меня сразу же, как приеду в Петрозаводск, сделать селфи с «Рыбаками» и отправить ему, что я, конечно, уже исполнил».

В видео ролике, который Джайдип Унудурти снял для арт-резиденции, он рассказал о еще одной сфере своих интересов. Из истории он узнал, что у российского императора Павла I были планы колонизовать Индию. И Джайдипу стало интересно поразмышлять о том, как бы сосуществовали вместе индийская и русская культуры.

«Так как мне нравится фантастика, мне интересны и те узловые точки истории, когда она могла повернуться в другое русло, — объясняет писатель. — Император Павел достаточно негативно относился к Британии и понимал, что если он опередит британцев в завоевании Индии, это будет стратегически важным решением. И уже предпринимались шаги для этого, но осуществить задуманное помешала смерть Павла. Хотя были все шансы на то, что это могло случиться – и Британия была в тот момент не слишком сильна, и Индию раздирали внутренние проблемы».

— Этот интерес как-то отражается на вашем творчестве?

– Конечно, это имеет связь с тем, что я делаю. В индийской культуре отношение ко времени совсем другое. Время представляют не линейным, а цикличным. То есть то, что происходит сейчас, это уже происходило в прошлом и повторится в будущем. И для меня написание альтернативного сценария развития событий — это возможность найти выход из этого замкнутого круга. Но в основе сценария обязательно лежит какая-то реальная история.

— Как происходит создание графического романа?

«Я пишу сценарии и нахожу художников для их воплощения. Делаю фотографии тех объектов или событий, которые хочу отразить, а также приблизительные зарисовки. Это похоже на написание сценария к фильму. Сейчас мы как раз ищем художника, которому интересен жанр графический роман».

— Где вы живете в Индии?

– Родился в Вишакхапатнаме, а живу в последнее время в Хайдарабаде. Мой родной город имел тесные связи с Советским Союзом, так как там была развита металлургическая промышленность. В Вишакхапатнаме 1980-х годах существовал сталелитейный завод, на котором работало очень много русских. Сам я по-русски почти не говорю, но мой дядя знал несколько языков, в том числе и русский, и даже переводил произведения Алексея Толстого на язык телугу (Телугу — один из двадцати двух официальных языков Индии. — Авт.).

По словам Джайдипа, в Индии хорошо относятся к Ленину, и раньше фамилия вождя мирового пролетариата была там популярным именем для детей. Кстати, арт-резиденция, где гостит писатель, находится на площади Ленина, и он собирается как-то обыграть этот факт в своем графическом романе.

— Чем отличаются условия жизни в вашем городе и в Петрозаводске?

– В Хайдарабаде, где я сейчас живу, из-за интенсивного движения нет возможности совершать многокилометровые прогулки, как здесь. За последние десять лет Хайдарабад вырос с 3 млн. до 10 млн., поэтому было вырублено много лесов. В Петрозаводске мне нравится разнообразие. Можно пройти по центральным улицам и посмотреть на официальные здания, а потом свернуть на какую-нибудь боковую улочку и найти старые деревянные постройки.

— Действительно ли в Индии такая тяжелая ситуация с коронавирусом, как рассказывают российские СМИ?

— В апреле этого года волна коронавируса прошла как пожар. Болел и я сам и многие знакомые, часто тяжело, много людей умерло. Крематории были переполнены, от их дыма над городом висел смог. Но сейчас ситуация нормализовалась, уже не так много случаев.

— Были ли проблемы с тем, чтобы приехать в Россию?

— Когда локдаун был снят и границы открылись, никаких особенных проблем, чтобы приехать в Россию, не было, предварительно я вакцинировался.

— Не кажется ли вам карельский климат недостаточно теплым?

— Сейчас погода в Карелии идеальная для меня. Для Индии 30° это очень хорошая температура, 35-37° – жарко, а ниже 20° – слишком холодно. Но мне очень понравилось, когда здесь был дождливый день. В индийской культуре считается, что дождь – это очень хороший знак. Правда там такое случается нечасто. Здесь я впервые увидел белые ночи и необыкновенно длинные рассветы и закаты. Раньше смотрел на работы Рериха и не мог понять, почему там такие цвета неба, а сейчас все стало на свои места, понял, откуда эти оттенки.

Джайдип Унудурти собирается пробыть в Карельской арт-резиденции до 22 июля. Он уже провел встречи с двумя местными художниками, которые, возможно, и воплотят в жизнь сценарий графического романа. В планах писателя — посетить остров Кижи и записать на видео рассказы очевидцев загадочного события 1977 года. А 20 июля в петрозаводском медиа-центре "Vыход" пройдет встреча Джайдипа Унудурти с жителями Карелии.