Все сирены одновременно завоют в Карелии в пятницу, 2 октября

В пятницу, 2 октября, в Карелии, как и по всей России, пройдет масштабная общероссийская штабная тренировка по гражданской обороне с использованием систем оповещения и сирен, сообщает паблик «Эксплуатационно-технического управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Карелия».

«Проверка региональной системы оповещения населения будет проведена 2 октября с 10:00 до 11:00. В это время сработают все электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения. Также на федеральных телеканалах и радио остановится вещание, население проинформируют о проведении тренировки по гражданской обороне»,

- отмечает ГКУ РК «ЭТУ».

Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения напоминает, что тревога будет учебной, просит граждан не поддаваться панике.

«От жителей и гостей региона не требуется выполнение определенных действий», - резюмирует ведомство.



Проверка систем оповещения является гарантией того, что в случае реальной опасности необходимая информация будет оперативно доведена до населения.