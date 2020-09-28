28 сентября 2020, 12:22
В центре Петрозаводска начался снос деревьев
Поврежденные растения удаляют из сквера Ивана Петрова
В сквере Ивана Петрова в Петрозаводске, расположенного неподалеку от инфекционной больницы Петрозаводска, началась вырубка аварийных деревьев, сообщает администрация города.
Работы начались в силу того, что в ходе обследования территории обнаружены значительные стволовые повреждения деревьев.
«Все растения поражены трутовыми грибами, имеют стволовые повреждения и опасный угол наклона. Будет выполнен снос берёз, черемухи обыкновенной и клёнов татарских.
Решение о ликвидации больных деревьев принято специалистами комитета жилищно-коммунального хозяйства после тщательного осмотра в рамках комплексного обследования территории», - отмечается в релизе.