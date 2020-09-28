В центре Петрозаводска начался снос деревьев

В сквере Ивана Петрова в Петрозаводске, расположенного неподалеку от инфекционной больницы Петрозаводска, началась вырубка аварийных деревьев, сообщает администрация города.

Работы начались в силу того, что в ходе обследования территории обнаружены значительные стволовые повреждения деревьев.

«Все растения поражены трутовыми грибами, имеют стволовые повреждения и опасный угол наклона. Будет выполнен снос берёз, черемухи обыкновенной и клёнов татарских.

Решение о ликвидации больных деревьев принято специалистами комитета жилищно-коммунального хозяйства после тщательного осмотра в рамках комплексного обследования территории», - отмечается в релизе.