Дорожники продолжают строительство участка автотрассы в обход Маньги

На строящемся участке трассы А-121 «Сортавала» в Карелии ведутся работы по устройству земельного полотна, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Речь идет об отрезке протяженностью 21 км, с 445 по 469 км, который пройдет в обход населенных пунктов Маньга и Новая Маньга по новому направлению и обеспечит безопасный выход с трассы «Сортавала» на автодорогу Р-21 «Кола».

Напомним, что 469-й километр дороги Р-121 – это ее последний участок, примыкающий к Р-21 в черте поселка Пряжа.

Новый участок на первых шести километрах местами совпадает с осью существующей автодороги, затем трасса проложена южнее Маньги и Новой Маньги до выхода на существующую автомобильную дорогу Р-21 «Кола» на три километра южнее поселка Пряжа. В месте примыкания федеральных автодорог, на 381-м км дороги «Кола», идет строительство двухуровневой развязки по типу «труба». Развязка разделит потоки петербургского и петрозаводского направлений, обеспечив тем самым безопасность дорожного движения.

Сейчас дорожники выполняют основные работы по возведению земляного полотна: выторфовывание, устройство насыпей. Всего на участке построят 43 водопропускных сооружения одно из них — арочный мост через р. Маньга. В целях защиты пересекаемых водоемов и водоохранных зон на водосбросах установят 15 очистных сооружений с фильтрующими модулями.

Для обеспечения проезда в населенные пункты обустроят шесть примыканий и два пересечения с новой автодорогой. В их числе — съезд в д. Маньга, который будет выполнен с устройством переходно-скоростных полос и освещения. Кроме того, почти 12 км металлического барьерного ограждения установят на всем протяжении нового участка.

Учитывая сложный сильнопересеченный рельеф местности — гряды, окруженные болотистыми равнинами, и озера — проектом предусмотрено максимально возможное сохранение существующего природного ландшафта. В результате трасса А-121 «Сортавала» не утратит свой статус одного из самых красивых туристических маршрутов России.

Добавим, что на трассе «Сортавала» движение осуществляется без существенных ограничений, так как основные работы сосредоточены на участке нового направления дороги.