31 мая 2025, 12:58
Все архиереи Карельской митрополии 1 июня соберутся в Костомукше
Церковь празднует 1700-летие Первого Вселенского Собора
фото: епархия Петрозаводска
1 июня Русская православная церковь празднует 1700-летие Первого Вселенского Собора. Торжественные богослужения пройдут по всей стране. Архиереи Карелии соберутся в Покровском храме Костомукши.
1 июня 2025 года, в день памяти святых отцов I Вселенского Собора, в Русской православной церкви будут совершены торжественные богослужения, сообщает епархия Петрозаводска. Такое решение принял Священный Синод церкви на своем заседании 27 декабря 2024.
В этот день в Покровском храме Костомукши в 9.00 состоится торжественное богослужение с участием всех архиереев Карельской митрополии. © «Петрозаводск говорит»