В музее покажут Советскую Карелию в рисунках немецкого художника

В Национальном музее Карелии представят книгу «Работа и мечты. Рисунки Генриха Фогелера из Советской Карелии 1930-х годов» (6+).

Генрих Фогелер - немецкий философ, поэт, художник. Регулярно приезжал в Советский Союз начиная с 1923 года, в 1931 году переехал окончательно в Москву. Карелию он посещал четыре раза: в 1925, 1933, 1934 и 1936 годах.

В работах Фогелер отразил социалистической развитие края, стройки электростанций, лесопунктов, заводов, запечатлел механизацию производства на петрозаводской лыжной фабрике и кондопожском бумажном комбинате. Показал и другую сторону жизни – бытовые сцены, условия жизни и увлечения людей в свободное время, пейзажи.

В фондах музея хранится 95 рисунков и акварелей художника, которые впервые полностью опубликованы в этой книге.

Книга стала совместным проектом музея, журналиста и музыканта Арто Ринне, финского писателя-документалиста Осси Камппинена. Презентация пройдет 5 июня в 16:00. © «Петрозаводск говорит»