Звезды и организаторы расскажут о фестивале «Воздух Карелии»

В преддверии главного музыкального приключения карельского лета в Москве состоится большая пресс-конференция в ТАСС.

Звезды, спикеры и организаторы расскажут о фестивале «Воздух Карелии», который будет проходить в Песках в Петрозаводске с 12 по 15 июня (0+), а также конкурсе песни «Россия - это мы».

Участниками пресс-конференции 2 июня станут глава Карелии Артур Парфенчиков, заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский, лидер группы «Пилот», участник фестиваля, сопредседатель жюри конкурса «Россия - это мы» Илья Черт (Илья Кнабенгоф), музыкант, участник фестиваля Джанго (Алексей Поддубный), продюсер фестиваля и руководитель проекта «Россия - это мы» Максим Мазуровский.

Трансляция пресс-конференции будет вестись на сайте ТАСС. Начало в 11:00. © «Петрозаводск говорит»