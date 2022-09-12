Врачи спасли женщину после драки с кошкой

Врачи в Подмосковье прооперировали пациентку, которая пострадала в драке с кошкой. Операция прошла успешно, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Женщина пришла в больницу в Балашихе и пожаловалась на отек плеча, боль, высокую температуру. Оказалось, что неделю назад она задела кошку, животное укусило ее.

В итоге у женщины появилась флегмона - гнойное воспаление тканей. По словам врачей, это могло привести к смерти. Хирурги провели вскрытие и дренирование, назначили антибактериальную, противовоспалительную и симптоматическую терапию. Сейчас пациентку уже выписали из больницы. // Фото: pxhere.com