Врачи рассказали молодежи, какие привычки сыграют с ними злую шутку

Врачи отмечают, что молодежь стала все чаще заболевать раком кишечника. Это связано с вредными привычками и нездоровым образом жизни, этим делится "Lenta.ru".

Специалисты также порекомендовали молодежи своевременно лечить полипы, иначе они повысят риск развития злокачественных новообразований. Увеличить возможность заболевания может и ожирение, которое является следствием малоподвижного образа жизни.

Чтобы уменьшить риск возникновения рака, врачи советуют придерживаться правильного питания и отказаться от ультраобработанных продуктов, красного мяса. Важную роль сыграет и отказ от курения и алкоголя. © «Петрозаводск говорит»