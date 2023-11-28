Врачи назвали бабушкино средство, убирающее 7 симптомов ОРВИ и гриппа

Раствор обычной поваренной соли избавляет от семи симптомов гриппа и ОРВИ. Это проверенное временем средство оказалось действительно эффективным, передает «АиФ».

Наши бабушки давно использовали солевой раствор для полоскания горла и промывания носа. Теперь ученые выяснили, что он и правда помогает победить простуду. Множество ее симптомов можно вылечить при помощи старого рецепта.

- Загибайте пальцы. Четыре симптома поражения горла: боль, першение, кашель, охриплость. Три симптома насморка: чихание, выделения из носа (сопли), заложенность носа,

- заявили специалисты.

Солевой раствор поможет снизить температуру, он также обладает противовирусными компонентами. Поваренная соль способствует выведению вредных вещества из организма, это ускоряет выздоровление. Промывания на основе соли позволят вычистить носоглотку, облегчить дыхание и успокоить першение в горле. // фото: freepik.com