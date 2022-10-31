Врачи извлекли таракана из страдавшего от боли 62-летнего мужчины

Врачи извлекли таракана из уха пожилого жителя Одинцово, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

62-летний мужчина обратился в больницу с жалобами на боль и дискомфорт в левом ухе. Мужчина говорил, что пытался прочистить ухо ватной палочкой, но лучше ему не стало.

При осмотре медики заметили насекомое, впоследствии оказавшееся тараканом. С помощью пинцета его достали из уха мужчины и провели другие лор-манипуляции. В итоге мужчина стал слышать лучше.

Специалисты рекомендуют не пытаться самостоятельно доставать инородные тела из уха или носа, поскольку ситуацию можно лишь усугубить. В таких случаях нужно обращаться за медицинской помощью.

Ранее министр здравоохранения Карелии рассказывал о случаях офтальмомиаза. После укуса овода под кожу век людей попадали личинки. Врачи их удаляли, промывали ранку, назначали терапию. (фото mz.mosreg.ru)