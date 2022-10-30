Эксперт назвала продукты, богатые витаминами С, А, К и В

Осенние продукты-чемпионы по содержанию витаминов назвала «Ленте.ру» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

В больших количествах витамин С содержится в сладком болгарском перце. Аскорбиновой кислотой богаты айва, облепиха и шиповник. Витамин важен для иммунитета. Необходимый для зрения витамин А содержит морковь, тыква и брокколи. Чтобы витамины лучше усваивались, их следует употреблять вместе с жирами.

Витамин К содержится в тыкве, репе, кукурузе, шиповнике и зелени. Если продукты обработать термически, то витамин К никуда не денется из-за своей термоустойчивости.

Витамины группы В содержатся в продуктах животного происхождения, а также в овощах и фруктах: тыкве, бобовых, сладком перце, моркови. Этот витамин нужен нормальной работы нервной системы.

Эксперт рекомендует ежедневно съедать не менее 400 граммов ягод, овощей и фруктов. (фото unsplash.com, Anna Pelzer)