Врач предупредила о риске для некоторых людей умереть во время секса

Хотя вероятность умереть во время интимной близости и мала, но она есть. В группе риска – мужчины старше 60 лет с заболеваниями сердца, об этом в беседе с «Москвой 24» предупредила врач-кардиолог Ольга Народовская.

Специалист сослалась на исследование, в котором анализировали причины внезапной смерти у 4,5 тысячи людей. Лишь 30 человек скончались во время или после секса, это 0,7%. Эксперт заключила, что молодым людям без органических поражений сердца опасность не грозит.

«В группе риска в основном мужчины 60+ с заболеваниями сердца, в основном это ишемическая болезнь сердца. Этим людям критически важно наблюдаться у кардиолога»,

- предупредила кардиолог.

Народовская подчеркнула, что препараты для повышения потенции противопоказаны тем, кто принимает лекарства из группы нитратов, которые часто назначают при проблемах с сердцем. Врач также отметила, что средства для потенции могут навредить, если превысить дозу. (фото unsplash.com, Maru Lombardo)