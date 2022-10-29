Публикуем лунный календарь стрижек на ноябрь 2022 года

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2022 года подскажет, когда стрижка волос поможет привлечь удачу, богатство и здоровье, а в какие дни лучше избегать визита к парикмахеру.

Источник: календарь-стрижек.рф

1 ноября. Стрижка привлечет в вашу жизнь яркие и незабываемые моменты счастья.

2 ноября. Новая прическа может привлечь неясность и запутанные ситуации.

3 ноября. После визита к парикмахеру ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.

4 ноября. Стрижка сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.

5 ноября. День совершенно не подходит для стрижки ввиду опасности привлечения в вашу жизнь нежелательных событий.

6 ноября. После посещения парикмахерской вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.

7 ноября. С новой прической вы будете привлекать собственность, материальное благополучие.

8 октября. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.

9 ноября. Сделав стрижку, вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.

10 ноября. Лучше не стригитесь, иначе привлечете болезни и неприятные ситуации.

11 ноября. Стрижка может вызвать события, связанные с кражей имущества или его порчей.

12 ноября. День благоприятен для стрижки.

13 ноября. Посетив сегодня парикмахера, можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.

14 ноября. Стрижка изменит вашу жизнь к лучшему.

15 ноября. С новой прической вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.

16 ноября. После визита к парикмахеру ваше лицо станет красивее и выразительнее.

17 ноября. Стрижка принесет в вашу жизни болезни и несчастья.

18 ноября. Лучше не стричься — можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

19 ноября. Новая прическа принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.

20 ноября. Прическа-«одуванчик» гарантирована. Стрижка добавит легкости и непринужденности.

21 ноября. После посещения парикмахерской вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

22 ноября. Стричься категорически не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

23 ноября. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.

24 ноября. Новая прическа меняет жизнь к лучшему, приносит богатство и везение.

25 ноября. Визит к парикмахеру может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.

26 ноября. Стрижка может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого-либо.

27 ноября. Очень хороший день для того, чтобы кардинально сменить свой облик.

28 ноября. Не стригитесь — можете привлечь в свою жизнь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.

29 ноября. С новой прической вы можете привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.

30 ноября. Стрижка привлечет в вашу жизнь яркие и незабываемые моменты счастья. // Фото: pxfuel.com



