Названы популярные стрижки для зимы

Мягкие, пушистые, многослойные прически становятся популярными к сезону холодов, отмечают зарубежные эксперты.

В числе лучших стрижек на зиму - плотный боб (пряди у лица более длинные, по направлению к затылку - короткие), а также любимая стрижка американской актрисы Фэрра Фосетт в 1970-х годах - шэгги (мягкие слои рваных прядей и челка, создающие эффект беспорядка на голове). Об этом сообщает «Лента.ру». Для укладки нужно пользоваться муссом для придания объема и блеска.

Также зимой будут актуальны стрижки с объемными слоями, пикси и боб до плеч. Чтобы волосы выглядели идеально, придется регулярно их увлажнять, делая маски. Средства по уходу помогут избежать электризации прядей.

Ранее специалисты назвали модные стрижки осени с животными названиями. В начале октября «Петрозаводск говорит» также публиковал лунный календарь стрижек. (фото unsplash.com, Chalo Garcia)