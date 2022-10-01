Публикуем лунный календарь стрижек на октябрь 2022 года

Лунный календарь стрижек на октябрь 2022 года подскажет, когда стричь волосы, если вы хотите привлечь удачу и избежать неприятностей.

Источник: календарь-стрижек.рф

1 октября. Сделав стрижку сегодня, вы можете привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.

2 октября. Новая прическа привлечет в вашу жизнь яркие и незабываемые моменты счастья.

3 октября. Визит к парикмахеру может привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.

4 октября. После стрижки ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.

5 октября. Новая прическа сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.

6 октября. День совершенно не подходит для стрижки ввиду опасности привлечения в вашу жизнь нежелательных событий.

7 октября. После визита в парикмахерскую вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.

8 октября. С новой прической вы будете привлекать собственность, материальное благополучие.

9 октября. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.

10 октября. Подстригшись сегодня, вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.

11 октября. Новая прическа может привлечь болезни и неприятности, связанные с посторонним вмешательством.

12 октября. День плох для визита к парикмахеру, так как есть огромная вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.

13 октября. Стрижка улучшит состояние нервной системы и дыхательных путей.

14 октября. Сделав новую прическу, можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.

15 октября. День идеален для стрижки — вы станете красивее и привлекательнее

16 октября. После посещения парикмахерской вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.

17 октября. С новой прической ваше лицо станет красивее и выразительнее.

18 октября. Стрижка изменит вашу жизнь к лучшему.

19 октября. Посетив парикмахерскую, вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

20 октября. Новая прическа принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.

21 октября. После визита к парикмахеру ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.

22 октября. С новой стрижкой вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

23 октября. Стричься не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

24 октября. Прическа-«одуванчик» гарантирована. Стрижка добавит легкости и непринужденности.

25 октября. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.

26 октября. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.

27 октября. Визит к парикмахеру может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.

28 октября. Стрижка меняет жизнь к лучшему, приносит богатство и везение.

29 октября. Очень хороший день для того, чтобы кардинально сменить свой облик.

30 октября. Посетив парикмахерскую, вы можете навлечь на себя болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.

31 октября. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей. // Фото: pxfuel.com



