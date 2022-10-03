Эксперты назвали модные осенние стрижки

Редакторы модного женского журнала The Symbol назвали самые модные стрижки осени. Подборку они составили с оглядкой на китайскую социальную сеть, в которой блогеры дают «животные» названия стрижкам из-за внешнего сходства с кем-то из обитателей дикой природы.

Модное издание выделило стрижку «бабочку», напоминающую каскад, но с более резкими переходами между слоями. Стрижка подойдет любому типу волос: густым придаст легкости, а тонким — объем.

Эксперты выделили стрижку «кобра». По сути, это очередной вариант каскада, но с более плавными переходами между слоями. Сначала делают косой срез на передней части волос, чтобы у лица волосы получились длиной до подбородка, дальше по диагональной линии длина будет увеличиваться. Затем добавляют плавные слои по всей длине. Волосы становятся более легкими и объемными, особо не теряя плотность и полностью сохраняя длину.

Авторы выделили стрижку «медуза», которую ввела в моду актриса Николь Кидман. Летом знаменитость снялась для обложки журнала Perfect с классическим округлым бобом, дополненный длинными прядями. Главный принцип стрижки – резкий перепад длины.

Еще одна модная стрижка этой осени «осьминог». Она также напоминает каскад. Но если у каскада количество волос в каждом из слоев примерно одинаковое, то у «осьминога» основная масса волос остается в верхних слоях. Стрижка, по мнению экспертов, подойдет обладателям не только прямых, но волнистых и кудрявых волос - стрижка сделает их еще более объемными, завитки благодаря разной длине будут смотреться эффектнее. (фото unsplash.com, Gabriela)