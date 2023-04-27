Врач рассказала о вреде обезжиренных творожков и кефира

Если регулярно питаться обезжиренными творожками, кефиром, йогуртами и другими продуктами с пониженной жирностью можно заработать ряд проблем. В частности, может подняться уровень холестерина, возможны проблемы с иммунитетом, настроением и фертильностью. Такое мнение высказала в беседе с «Газетой.Ru» диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

Жиры нужны нашему организму для всасывания и синтеза витаминов, производства стероидных гормонов, в том числе половых. Их дефицит приводит к различным проблемам со здоровьем, отражается на красоте и молодости кожи, волос и ногтей.

Врач считает, что в обезжиренных продуктах содержатся вредные добавки и вещества, а кальций из таких продуктов усваивается плохо. Также врач считает, что обезжиренной молочкой люди чаще переедают, сами же продукты не дают полноценного чувства насыщения.

Лушникова назвала оптимальную жирность молочных продуктов: 82,5% для сливочного масла, 15-20% для сметаны, от 5 до 9% для творога, жирность молока и кефира не должна быть менее 2,5%. // фото unsplash.com