Удобную позу назвали разрушительной для суставов

Удобная поза нога на ногу может навредить здоровью. Такое мнение высказал травматолог-ортопед Анвар Гиниятов в беседе с изданием «Газета.Ru».

Оказалось, что если сидеть в таком положении, то нагрузка внутри сустава распределяется неравномерно. Он передавливается и растягивается.

«Одновременно внутри сустава происходит перераспределение синовиальной жидкости: в одной части ее становится слишком мало, что приводит к сухости, в другой - слишком много, что может привести к повышению внутрисуставного давления»,

- говорит врач.

Если долго так сидеть, то суставы изнашиваются, также наносится вред хрящевой ткани. Так что поза из знаменитой сцены допроса из триллера «Основной инстинкт» (18+) не столько красива и удобна, сколько вредна.

Врач не советует также носить высокие каблуки и обувь с узкой колодкой, поскольку неестественное положение стопы и тесная обувь нарушают кровоток, а к суставам поступает меньше питательных веществ. // фото unsplash.com