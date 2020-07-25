Врач рассказала о безопасных дозах алкоголя при болезнях ЖКТ

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта некоторая доза алкоголя может быть безопасной для здоровья, однако, это количество необходимо определять для каждого человека индивидуально, в зависимости от его возраста, пола, сопутствующих заболеваний. Такую дозу может определить только лечащий врач, рассказала диетолог Валентина Лупанова журналистам РЕН-ТВ.

Как отметила специалист, при критических стадиях болезней ЖКТ спиртное категорически противопоказано. При этом в стадии ремиссии некоторые дозы употреблять можно.

Помимо алкоголя, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта строго противопоказаны крепкий чай и кофе. Пациентам не рекомендуют есть фастфуд, лапшу быстрого приготовления, а также острую пищу.