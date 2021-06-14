Врач рассказал, с чем нельзя сочетать вино

Гастроэнтеролог Анна Денисова рассказала, с какой едой не стоит сочетать вино. Слова специалиста приводит РИА Новости.

«С вином, как и с алкоголем вообще, нельзя есть жирное и острое: сало, колбасы, семгу, скумбрию, маринованные овощи, васаби - приправу, которую употребляют вместе с суши. У людей с хроническими заболеваниями - гастритом или язвой - эти продукты могут вызвать обострение. На фоне сочетания алкоголя и жирного часто случается состояние острого панкреатита. Пациента приходится госпитализировать и, более того, проводить терапию панкреонекроза»,

- отметила врач.

По словам Денисовой, важно ограничивать дозировку алкоголя: один-два бокала вина в день, скорее всего, не отразятся на здоровье негативно. Однако бутылка вина в день, тем более без закуски, практически гарантированно приведет к обострению панкреатита, гастрита или язвы. Фото evasoes.pt