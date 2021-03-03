Врач рассказал, какие цветы опасно дарить женщинам на 8 марта

Мужчинам стоит выбирать в подарок на 8 марта цветы без запаха. Они, как правило, безопасны. С осторожностью стоит относиться к мимозе - у некоторых женщин на нее может случиться аллергическая реакция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иммунолога Владимира Болибока.

Декоративные цветы, которые обычно покупают на 8 марта, относительно редко вызывают аллергические реакции. Розы, тюльпаны, лилии, ирисы, орхидеи – эти цветы, как правило, в природе опыляются насекомыми, поэтому на них небольшое количество тяжелой пыльцы, которая не удерживается в воздухе, и как аллерген они достаточно слабые,

- отметил эксперт.

Из традиционных цветов аллергия может развиться на мимозу. Это ветроопыляемый цветок, ее пыльца долго плавает в воздухе. Поэтому в отношении мимозы стоит проявлять особую осторожность.

Врач посоветовал женщинам, которые знают о своей проблеме, заранее рассказать о ней мужчинам, чтобы праздник не превратился в неприятность. Фото zastavki.com