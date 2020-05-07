Врач рассказал, как лето повлияет на распространение коронавируса

Приход лета может существенно помочь в борьбе с коронавирусом. Такое мнение выразил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Его слова приводит «Пятый канал».

По мнению вирусолога, летом улучшается иммунитет людей, кроме этого, они меняют свой образ жизни. Поэтому именно лето и хорошая погода могут стать фактором сдерживания коронавирусной инфекции.

У людей лучше иммунитет летом, люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как это зимой,

- сказал Анатолий Альтштейн.

Врач признался, что рассчитывает на снижение темпов заболеваемости именно летом.