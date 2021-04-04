Врач раскрыл россиянам признаки предракового состояния

Онколог Иван Карасев раскрыл симптомы, которые указывают на предраковое состояние органов желудочно-кишечного тракта. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметил доктор, колоректальный рак и рак желудка встречаются все чаще, однако на начальных стадиях эти заболевания можно полностью излечить. Для своевременной диагностики он посоветовал обратить внимание на изменение стула, потерю веса, частые боли и вздутие живота, изжогу, отрыжку и нетипичные выделения - вплоть до следов крови.

По словам Карасева, все эти «моменты» могут быть «предраковыми состояниями». «В группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями органов ЖКТ. Причинами рака желудка могут быть хронические гастриты, полипы желудка, язва желудка», - объяснил Карасев.

К скрытым факторам риска развития опухолей ЖКТ онколог отнес курение, употребление алкоголя, нарушение режима питания и наличие бактерий, вызывающих развитие воспалительного процесса. Фото portofranko-vl.ru