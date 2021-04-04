04 апреля 2021, 14:56
Россия

Врач раскрыл россиянам признаки предракового состояния

Для своевременной диагностики опасных заболеваний Иван Карасев посоветовал обращать внимание на ряд симптомов

Онколог Иван Карасев раскрыл симптомы, которые указывают на предраковое состояние органов желудочно-кишечного тракта. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметил доктор, колоректальный рак и рак желудка встречаются все чаще, однако на начальных стадиях эти заболевания можно полностью излечить. Для своевременной диагностики он посоветовал обратить внимание на изменение стула, потерю веса, частые боли и вздутие живота, изжогу, отрыжку и нетипичные выделения - вплоть до следов крови.

По словам Карасева, все эти «моменты» могут быть «предраковыми состояниями». «В группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями органов ЖКТ. Причинами рака желудка могут быть хронические гастриты, полипы желудка, язва желудка», - объяснил Карасев.

К скрытым факторам риска развития опухолей ЖКТ онколог отнес курение, употребление алкоголя, нарушение режима питания и наличие бактерий, вызывающих развитие воспалительного процесса. Фото portofranko-vl.ru

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желудочно-кишечный тракт
иван карасев