Побережье Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью

В воскресенье берега Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью. Об этом в Instagram сообщил эколог Дмитрий Лисицын.

Первые косяки сахалино-хоккайдского стада начали подходить на нерест к юго-западному побережью острова. Часть рыбы выбросило на берег. Как отметил эколог, такое часто бывает при плотных подходах.

По его словам, благодаря этому явлению стали заметны признаки восстановления запасов этой ранее подорванной популяции. Нерестовый ход в регионе только начался.