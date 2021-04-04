04 апреля 2021, 11:34
Более восьми тысяч зараженных коронавирусом выявлены в России за сутки
Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в стране
За последние сутки в России выявлены 8817 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 357 человек. Выздоровели 8212 пациентов. Такую статистику приводит оперативный штаб.
В Москве 1901 новый зараженный, в Санкт-Петербурге - 711, в Ленинградской области - 99, в Вологодской области - 85, в Архангельской области - 83, в Мурманской области - 66.
Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 580 894 раза. Умерли 100 374 человека.
Напомним, в Карелии 3 апреля Covid-19 выявлен у 71 человека. Фото rbk.ru