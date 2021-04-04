Тело ребенка нашли в лесу под Петербургом

Под Санкт-Петербургом нашли тело 13-летнего мальчика. Его искали в течение пяти дней, сообщает 47news.

По данным «Фонтанки», 29 марта мальчик отпросился погулять на пару часов. Шестиклассника ждали к вечеру, семья готовилась отпраздновать день рождения старшего ребенка. Но школьник так и не вернулся. Начались поиски, к которым подключились волонтеры.

Тело ребенка нашли около двух часов дня 3 апреля в лесу в паре километров от дома. Следов насильственной смерти следователи не обнаружили. При этом тело мальчика находилось под ковролином. Предварительной версией его смерти рассматривается переохлаждение.

Обстоятельства смерти мальчика устанавливает Следственный комитет. Фото yandex.ru