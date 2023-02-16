Врач приехал отдыхать в Карелию и остался здесь работать

В Сортавалу в прошлом году на работу было привлечено 19 врачей из других регионов. Об этом 16 февраля во время совещания по Сортавальскому району рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Один из врачей решил переехать на работу в Сортавалу после туристической поездки. Ему так понравился город, что он вместе с женой и тремя детьми переехал в Карелию. Причем его жена, отметил Парфенчиков, тоже медицинский работник. В Сортавале семья медицинских работников получила квартиру. // фото freepik.com