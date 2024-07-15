15 июля 2024, 09:50
Врач посоветовал чаще есть квашеную капусту
Медик объяснил пользу капусты для здоровья человека
Гастроэнтеролог Уилл Булсевич раскрыл пользу ферментированных продуктов. По его словам, они необходимы для здоровья, поскольку в процессе их приготовления вырабатываются полезные для пищеварения пробиотики, слова специалиста приводит «Лента.ру».
Так, медик посоветовал чаще есть квашеную капусту и кимчи. Эти продукты богаты антиоксидантами, витамином С, клетчаткой, пре- и пробиотиками. Они поддерживают здоровую микрофлору кишечника, улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет, подчеркнул врач.
Булсевич добавил, что употребление кимчи важно для людей, которые стремятся похудеть. Этот продукт снимает жир с живота и снижает риск развития сахарного диабета. // Фото: unsplash.com / Kelsey Todd