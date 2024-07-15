Врач посоветовал чаще есть квашеную капусту

Гастроэнтеролог Уилл Булсевич раскрыл пользу ферментированных продуктов. По его словам, они необходимы для здоровья, поскольку в процессе их приготовления вырабатываются полезные для пищеварения пробиотики, слова специалиста приводит «Лента.ру».

Так, медик посоветовал чаще есть квашеную капусту и кимчи. Эти продукты богаты антиоксидантами, витамином С, клетчаткой, пре- и пробиотиками. Они поддерживают здоровую микрофлору кишечника, улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет, подчеркнул врач.

Булсевич добавил, что употребление кимчи важно для людей, которые стремятся похудеть. Этот продукт снимает жир с живота и снижает риск развития сахарного диабета. // Фото: unsplash.com / Kelsey Todd