Аргентина с Месси выиграла Кубок Америки

В США завершился розыгрыш Кубка Америки -2024 по футболу. Чемпионом соревнований стала сборная Аргентины, в составе которой выступал Лионель Месси.

В финале аргентинцы встречались с командой Колумбии. Основное время матча завершилось вничью - 0:0. Единственный гол был забит в дополнительное время - отличился Лаутаро Мартинес.

Напомним, ранее сборная Испании в финале Евро-2024 обыграла Англию - 2:1. // Фото: freepik.com / Jcomp