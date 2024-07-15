Сборная Испании выиграла Евро-2024

В Германии завершился чемпионат Европы по футболу. В финале сборная Испании победила Англию со счетом 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме. Испанцы вышли вперед благодаря голу Нико Уильямса. Британцы сравняли счет - отличился Палмер. Развязка наступила на 87-й минуте - решающий мяч забил Оярсабаль.

Сборная Испании выиграла на Евро-2024 все семь матчей. Испанская команда в четвертый раз победила на континентальном первенстве. // Фото: unsplash.com / Daniel Norin