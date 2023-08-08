Врач перечислила портящую кожу еду

Диетолог Лейла Кадырова назвала еду, которая портит кожу. Слова специалиста приводит издание «Городовой».

Как отметила эксперт, в первую очередь стоит отказаться от продуктов повторной переработки. К этой группе товаров медик отнесла мясные консервы и колбасу. Вред внешнему виду также наносят сладости - конфеты, печенье и варенье, отметила Кадырова.

«С возрастом в целом советуют снижать количество потребляемого мяса. В последнее время говорится о том, что нужно есть не больше 500 граммов в неделю. А не так, как мы привыкли, употреблять продукт на завтрак, обед и ужин», - дополнила она. // Фото: unsplash.com / nrd