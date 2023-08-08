Россиянам объяснили, что нельзя есть в жару

Эндокринолог Наталия Мазурина призвала россиян отказаться от употребления некоторых продуктов в жару. Слова специалиста приводятся в Telegram-канале Минздрава.

Так, специалист посоветовала не есть в период жаркой погоды жирное мясо, мясные деликатесы, фастфуд, жирные соусы. Людям с ожирением и диабетом стоит также ограничить употребление фруктов и ягод.

Также в жару лучше не пить фруктовые соки и сладкие напитки, отметила эндокринолог. Эти напитки усиливают недостаток жидкости в организме в теплую погоду.

По словам медика, в жару в рационе должно быть больше овощей и зелени. Еще Мазурина рекомендовала употреблять кисломолочные продукты с жирностью до 2,5 процента (творог - до пяти процентов) и пить достаточно воды. // Фото: unsplash.com / Alessia Marusova