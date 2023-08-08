Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова

Ушла из жизни народная артистка СССР Юлия Борисова. Ей было 98 лет. О смерти актрисы сообщает ТАСС.

Борисова скончалась сегодня, 8 августа, в одной из столичных больниц. Около года она провела в отдельной палате под присмотром врачей.

Юлия Борисова родилась в 1925 году. После окончания театрального училища поступила в театр имени Вахтангова, где прослужила более 70 лет. На ее счету свыше 60 ролей. Актриса была Героем труда, кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством» и лауреатом ряда государственных премий. // Фото: freepik.com / Mdjaff