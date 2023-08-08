Автора знаменитой песни «Карелия» похоронили в Санкт-Петербурге

Автора песни «Карелия» Александра Колкера похоронили сегодня на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Знаменитый композитор ушел из жизни 1 августа. Александру Колкеру было 90 лет.

Помимо «Карелии» Колкер написал такие песни, как «Туман», «Дождик», «Ветер с Петроградской стороны», «Стоят девчонки». Также он писал музыку для кинофильмов и спектаклей. // Фото: unsplash.com / Parth Natani