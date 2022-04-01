Врач перечислила доступные продукты для молодости

Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова перечислила несколько продуктов, которые помогут сохранить молодость. Так, по мнению эксперта, в рационе питания женщин должен быть авокадо, сообщает издание 5-tv.ru. Плод содержит большое количество жиров, витаминов и микроэлементов.

Авокадо благоприятно влияет на состояние кожи, сердечно-сосудистую систему и другие процессы в организме. Абрикос также богат витаминами, микроэлементами и клетчаткой, которая положительно влияет на желудочно-кишечный тракт. Еще один полезный фрукт – киви. Он способен не только замедлить процесс старения кожи, но и повлиять на работу почек, кишечника и желудка.

Грушу также стоит включить в рацион. По словам эксперта, плод одержит вещества, которые способны нейтрализовать ультрафиолет, одного из главных провокаторов старения. Еще один плод, способный продлить молодость, это лимон. Это мощный антиоксидант, источник витамина С. Лимон выводит вредные вещества, а лимонная кислота способствует улучшению усвоения железа. (фото pixabay.com, RitaE)