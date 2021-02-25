Врач назвала способные отбелить зубы продукты

Ряд продуктов способен помочь отбелить зубы. Особенно это касается овощей и фруктов. Об этом рассказала диетолог Анна Белоусова, ее слова передает «Лента.ру».

Так, например, морковь и сельдерей отбеливают эмаль за счет механического удаления налета. Кроме того, эти продукты укрепляют десны, что улучшает кровообращение и здоровье всей полости рта.

Помимо этого, отбеливающий эффект заметен при употреблении ананаса и папайи. Эти фрукты убивают бактерии.

В то же время диетолог уточнила, что специальные средства для отбеливания зубов показывают более действенный результат, чем продукты питания. Фото zubneboley.ru