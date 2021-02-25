Движение по перекрытому участку трассы «Кола» возобновлено

В Мурманской области возобновлено движение на 42-километровом участке трассы «Кола», которое было приостановлено сегодня утром из-за непогоды. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Напомним, сегодня в 8 утра было полностью остановлено движение транспорта на участке со 1230-го по 1272-й километр федеральной магистрали. Видимость на дороге была нулевой, шел снег, дул порывистый ветер. Водителям предложили переждать непогоду на специальных стоянках на трассе.

В ГИБДД Карелии просят автомобилистов соблюдать предельную осторожность в условиях зимней дороги.

В нашей республике в ближайшие сутки ожидаются сильные снегопады. Госавтоинспекция рекомендует водителям по возможности отложить поездки на личном транспорте. Фото ГИБДД Карелии