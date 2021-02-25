Специальный туристический поезд из Москвы приедет в Карелию

Специальные поезда по новым туристическим маршрутам из Москвы и Санкт-Петербурга в Карелию запустят 5 марта, сообщает портал «Новости транспорта»

Компания «Гранд Сервис Экспресс» открыла продажи билетов на туристический поезд №928/927 по маршруту Москва – Москва / Санкт-Петербург – Санкт-Петербург с остановками в Пскове, Великом Новгороде, Петрозаводске и горном парке Рускеала. В составе поезда одноэтажные купейные вагоны, а также вагон-ресторан. Время в пути составит 79/62 часа соответственно,

– приводит сайт выдержку из сообщения.

В путешествии предусмотрено трехразовое питание, экскурсионная и туристическая программы. Поезд отправится из Москвы 5 марта в 22:15 и прибудет обратно 9 марта в 9:30.

Из Санкт-Петербурга поезд отправится 6 марта в 8:43 и прибудет обратно 8 марта в 23:03.

На местах длительных отановок, будут организованы экскурсии и посещение местных достопримечательностей.

Тур с проездом в купейных вагонах по маршруту Москва – Москва будет стоить от 23 700 рублей, по маршруту Санкт-Петербург – Санкт-Петербург от 20 500 рублей.

Ранее, «Петрозаводск говорит» писал об аналогичном поезде который проехал через республику на новогодние праздники. По всей видимости опыт признали успешным.

Фото с сайта «Новости транспорта»