Введение новых правил проведения техосмотра отложили на октябрь

Внедрение нового порядка проведения технического осмотра автомобилей в России отложили на 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу правительства РФ Михаила Мишустина.

Ранее планировалось, что изменения вступят в силу с 1 марта. Однако из-за нынешней непростой ситуации с распространением коронавируса и рисков для здоровья людей принято решение перенести введение новых правил.

Премьер-министр попросил чиновников сделать все, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев и не причиняла неудобств миллионам российских автомобилистов.

Новый порядок техосмотра предусматривает, что процедура теперь будет фиксироваться на камеру, а снимки автомобилей будут затем передавать в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра. Туда же будут вносить координаты места нахождения машины, дату и время начала и окончания диагностики.

Диагностическую карту будут выдавать в электронном виде, но при желании автомобилисты смогут получить бумажный аналог. Если же выяснится, что на самом деле машина не проходила техосмотр, то карту аннулируют, а оператора, выдавшего ее, оштрафуют. Фото samarskie-voditeli.ru