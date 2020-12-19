Поезд из Петербурга в Петербург через Карелию пойдет в новогоднюю ночь

31 декабря из Санкт-Петербурга отправится в путь необычный поезд. Он проедет по нескольким регионам Северо-Запада и завершит свой маршрут на следующий день снова в Северной столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Гранд Сервис Экспресс», которая и организует тур.

Поезд проедет через Великий Новгород, Чудово, Петрозаводск и горный парк Рускеала. В составе поезда двухэтажные вагоны купе и СВ, а также вагон-ресторан. Время в пути составит 28 часов.

В программе путешествия встреча Нового года в Великом Новгороде, праздничный ужин, трехразовое питание, фотограф и развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Поезд отправится из Петербурга с Витебского вокзала 31 декабря в 20:00 и прибудет обратно на Финляндский вокзал 1 января в 23:37. Новый год пассажиры встретят в Великом Новгороде (23:30-00:30) с Дедом Морозом и Снегурочкой, елкой, ярмаркой, фейерверком и фотографом.

В Петрозаводске будет организована прогулка по набережной Онежского озера и городскому парку в сопровождении Деда Мороза со Снегурочкой и фотографа. После отправления поезда из Петрозаводска будет проведена развлекательная викторина с подарками для победителей.

Вечером 1 января новогодний поезд прибудет в горный парк Рускеала. Во время стоянки (16:20-18:50) запланированы прогулка по парку, световое шоу и фотографирование. Обратно в Петербург поезд прибудет 1 января в 23:37 на Финляндский вокзал.

Билеты в купейные вагоны продаются по цене от 25 тысяч рублей, в вагоны СВ - от 45 тысяч рублей. Детям предоставляются скидки. Фото sibnet.ru