19 декабря 2020, 14:31
Общество

Сотрудники мэрии проверили магазины на проспекте Александра Невского

В городе продолжаются рейды по контролю за соблюдением антиковидных ограничений

В Петрозаводске продолжаются рейды по общественным местам с целью контроля за соблюдением ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Накануне сотрудники администрации прошлись по магазинам и предприятиям общественного питания, расположенным на проспекте Александра Невского. Проверяющие уделяли внимание использованию масок, соблюдению социальной дистанции и ограничений по возрасту посетителей, наличию защитных экранов и мест для обработки рук.

Представителям магазинов инспекторы напомнили об ответственности за несоблюдение мер. Рейды в городе будут продолжаться, отметили в мэрии. Фото пресс-службы администрации Петрозаводска

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Метки: 
Петрозаводск
проспект Александра Невского
коронавирус
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