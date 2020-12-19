Сотрудники мэрии проверили магазины на проспекте Александра Невского

В Петрозаводске продолжаются рейды по общественным местам с целью контроля за соблюдением ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Накануне сотрудники администрации прошлись по магазинам и предприятиям общественного питания, расположенным на проспекте Александра Невского. Проверяющие уделяли внимание использованию масок, соблюдению социальной дистанции и ограничений по возрасту посетителей, наличию защитных экранов и мест для обработки рук.

Представителям магазинов инспекторы напомнили об ответственности за несоблюдение мер. Рейды в городе будут продолжаться, отметили в мэрии. Фото пресс-службы администрации Петрозаводска