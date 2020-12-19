Детская поликлиника №1 в Петрозаводске преобразилась

В Петрозаводске преобразилась городская детская поликлиника №1. Об этом рассказал официальный паблик республики во «ВКонтакте».

Так, в отделении поликлиники на Октябрьском проспекте усовершенствован колл-центр. Теперь звонки вместо одного оператора принимают трое - дозвониться стало заметно легче.

В поликлинике обновили детский уголок для маленьких пациентов, появилась новая мебель. В холле второго отделения теперь есть телевизор, где транслируются мультфильмы о здоровье.

Кроме того, обустроен новый зал лечебной физкультуры. Здесь можно проводить индивидуальные и групповые занятия с детьми по показаниям. Бережливые технологии в поликлинике внедрены по нацпроекту «Здравоохранение».