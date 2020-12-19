Жители Карелии могут подать заявление на детскую выплату в выходные

Клиентские службы ПФР в Карелии работают 19 и 20 декабря, чтобы родители могли подать заявление на новогодние детские выплаты, если у них не получается сделать это через сайт госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей получат родители всех детей до 8 лет.

В Пенсионном фонде отметили, что большинству семей деньги поступят автоматически. Заявление понадобится только в том случае, если ребенок появился в семье, начиная с июля этого года, либо родители не получали ни одну из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в 2020 году. Заявление также необходимо, если ранее представленный в ПФР банковский счет был закрыт.

Клиентские службы работают в эти выходные с 9 до 17 часов. Важная деталь: прием будет вестись только по вопросу подачи заявлений по новой единовременной выплате. Фото indshoppik.ru